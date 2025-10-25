高市内閣で、環境大臣政務官兼内閣府大臣政務官に就任した友納（とものう）理緒氏。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、国会が開会したことを報告した。

２４日の投稿で「第２１９回国会が開会」したと伝え「高市内閣総理大臣の強い思いのこもった所信表明演説」を拝聴。「高市総理と思いを１つに、しっかりと働いてまいります」と意気込んだ。

国会の後も「重要な会が多数」あり、大忙し。「その１つが『こどもＤＸ政策勉強会』。顧問は心から尊敬する小倉まさのぶ先生、座長は牧島かれん先生。こども家庭庁の政務官となる前から、小倉先生のご指導のもとで党の提言づくりなどに携わってきました。少子化・人手不足・家庭の多様化が進む中、質を保ちつつ現場負担を減らすにはＤＸ推進が不可欠。引き続き、しっかり取り組みます。夕方には、厚労省から医療事故調査制度等医療安全に関する検討会の報告を受け、意見交換。医療安全にはこれまでも取り組んできたため意見は多くあります。適切な制度運用と現場負担のバランスが課題。より安全な医療の実現に向け、議論を重ねていきます」と説明した。

そして「来週からは、環境省の政務官のお仕事も本格的に始まります。各課題に着実に取り組んでまいります」と気を引き締めた。

友納氏は公式サイトによると、現在の肩書は「環境大臣政務官兼内閣府大臣政務官・参議院議員・看護師・保健師・弁護士」。インスタグラムのプロフィル欄にも「環境大臣政務官兼内閣府大臣政務官。参議院議員（全国比例）。看護師。弁護士。雙葉幼小中高（一時、福岡・香川）→東京医歯大看護→同大学院修士→看護師→早稲田ロー→弁護士。看護の明日をつくる 看護職のチカラになりたい、それが私の１番の願いです」と経歴を明かしている。

就任した内閣府大臣政務官は、第２次石破内閣では「ＳＰＥＥＤ」メンバーで自民党参院議員の今井絵理子氏が務めていたことでも知られる。高市首相は政務官に女性を６人起用。元タレントで自民党の森下千里衆院議員も友納氏と同じ環境大臣政務官に抜てきされた。