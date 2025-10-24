勝村政信、「不倫報道」で際立つ『ドクターX』出演者の“不祥事ラッシュ”…西田敏行さんの1周忌も作品の“イメージダウン”懸念

多くのドラマに出演するベテラン俳優・勝村政信に“不倫疑惑”が取りざたされ、世間に衝撃をもたらしている。さらに今、勝村が過去に出演した人気作の出演陣にも視線が集まっている。

発端は、10月23日の「女性セブンプラス」の報道だ。

「勝村さんは、結婚して30年になる奥さんと20代の娘さんがいます。ただ、記事によれば、30代の会社経営者の女性と不倫関係にあると伝えられました。勝村さんは奥さんと別居状態で、離婚を考えていることを不倫相手に伝え、自宅で半同棲状態にあったとされています」（スポーツ紙記者）

ベテラン俳優の「不倫報道」は波紋を広げているが、一方で、Xでは

《ドクターX周り大変なことになってる》

《またドクターX…》

《ドクターXに出てる人達ボロボロで泣いた なんでこんな不祥事起こしてるんだ》

など、ドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』シリーズ（テレビ朝日系）の出演者のスキャンダルの多さを嘆く声があがっている。

米倉涼子演じるフリーランスの女性医師の活躍を描いた同作は、2012年のドラマ放送以降シリーズ化され、2024年12月の映画『劇場版ドクターX FINAL』をもって完結した。ただ、同ドラマの出演者のスキャンダルが次々と発覚しているのだ。

「外科医役を演じた田中圭さんは、4月の『週刊文春 電子版』で、永野芽郁さんとの不倫疑惑を報じられました。主演の米倉さんは、10月11日の『文春オンライン』で麻薬取締法違反容疑で厚労省関東甲信越厚生局麻薬取締部の家宅捜索を受けたと伝えられ、大きな話題になりました。米倉さんの“ガサ入れ報道”の混乱が冷めやらぬなか、今度は勝村さんのスキャンダルが取りざたされてしまったのです。『ドクターX』のファンにとって、ショックをもたらす出来事が続いているといえます」（芸能記者）

シリーズ完結作となる映画の公開前の2024年10月には、『ドクターX』初期から欠かせない存在だった西田敏行さんが亡くなり、多くの人を悲しませた。それから約1年が経った今も、混乱が続いている。

「2月には西田さんのお別れ会がおこなわれ、米倉さんと勝村さんも出席し、米倉さんは弔辞を読みあげて涙を流しました。しかし、西田さんの1周忌を迎えるタイミングで、出演者の不祥事が続いてしまいました。作品のイメージが損なわれることを心配する人も多いようです」（同前）

天才医師・大門の決めセリフは「私、失敗しないので」。これ以上、出演者の“失敗”が続かないといいが……。