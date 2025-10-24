【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は２３日、自身のＳＮＳで「カナダの悪質な行為を踏まえて、カナダとの全ての貿易交渉をここに終了する」と表明した。

カナダ・オンタリオ州政府が配信したテレビ広告で、米国のレーガン元大統領の動画を不当に引用し、関税政策を批判したことに反発した。

オンタリオ州の広告は、関税政策は効果を発揮したとしても一時的なものにすぎず、「長期的には米国の労働者と消費者を傷つける」と指摘する内容。「米国の雇用と成長が危機に直面している」と話すレーガン氏の動画を紹介している。

トランプ氏は「レーガン氏が関税について否定的に話しているかのような虚偽広告」と批判。米連邦最高裁判所で、米政府の関税措置の合法性が争われていることを念頭に「判決に干渉するための行為だ」と主張した。

トランプ政権は３月以降、合成麻薬フェンタニルの米国流入などを理由に、カナダに対し２５％の関税を発動。８月には、カーニー首相がパレスチナ自治政府を国家として承認する意向を表明したことを理由に、関税率を３５％に引き上げた。