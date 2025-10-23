「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、本指名で73人、育成選手は43人が指名された。

開始いきなりDeNAの佐々木麟太郎1位指名で騒然となったドラフト会議。佐々木はソフトバンクが一騎打ちで勝利し交渉権を獲得した。3球団競合となった今ドラフトの超目玉、創価大・立石正広内野手（高川学園）は3球団競合の末、阪神・藤川監督が引き当てガッツポーズ。高校生の目玉だった健大高崎・石垣元気投手（18）も2球団競合となり、ロッテが交渉権を獲得した。巨人は事前公表していた鷺宮製作所の竹丸和幸投手（城西大）の一本釣りに成功した。

本指名はオリックス、楽天、ロッテ、広島、ヤクルトの5球団が7選手を指名。西武と巨人、中日の3球団が6選手、ソフトバンクと日本ハム、阪神とDeNAのセパのシーズン上位2球団が5選手の指名となった。全ての指名を終え、各球団の監督やフロントが今ドラフトを総括。12人のコメントで見えるドラフト“勝ち組”“負け組”は――。

▼ソフトバンク・永井智浩編成育成本部長兼スカウト部長 1位がまさか抽選とは。（城島）CBOの引きが強い。1位の他も一番イメージ通りのドラフトになりました。

▼日本ハム・新庄監督 大川くんは切れのある球で中継ぎでも抑えでも開幕から抑えてくれそう。クジ引きはもういい。（立石は）タイガースで活躍する姿を見たいと思う。

▼オリックス・岸田監督 本当にいい投手が獲れてホッとしている。早い段階にゲームで投げる実力を持っている。大暴れして、オリックスを背負う投手になってほしい。

▼楽天・三木監督 クジは覚悟していた。総意で藤原君を指名させていただいた。一番、望んでいた選手の指名権を獲得できた。ぜひ同じユニホームで戦いたい。

▼西武・西口監督 今年は打てる選手が欲しかった。（1位を）単独で指名できて良かった。クジだけは引きたくなかったので、“どの球団も来るなー”と祈った。

▼ロッテ・サブロー監督 100点以上です。将来性か即戦力か迷ったけど、石垣君は両方兼ね備えているし、2位の毛利君も大きい。バランス良く獲れたと思います。

▼阪神・藤川監督 昨年のドラフトから今年は立石くんだと決めていた。全国のファンと野球少年の夢になる選手。ホッとしている。野球技術の全てが素晴らしい。

▼DeNA・相川監督 中長期的にも（1位は）打者を。（小田は）パワーもコンタクト能力もある。人間的にも素晴らしいと聞いている。（佐々木のクジ引き当てられず）いきなり悔しい…物凄く悔しい。

▼巨人・阿部監督 100点満点。（2位の田和は）シンカーが凄い。3位の山城君は元々注目していて、今年入った当初は僕の中で一番の投手だった。

▼中日・井上監督 直球、変化球ともに試合をつくれる投手。先発ローテーションに素直に入っていける素材。持ち味を出して、うちの投手陣と競争してもらえたら。

▼広島・新井監督 走攻守でポテンシャルが高く肩も強い。1年目から期待している。両打ちだけど、どちらでも長打が打てる。いずれは4番を打てる素材だと思う。

▼ヤクルト・小川淳司GM 1位を単独指名できてホッとしている。投手も補強ポイントだが、野手を補強するということで臨んだので、非常に良いドラフトになった。