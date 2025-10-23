「速乾はさすがに大袈裟」の声も…ワークマン「脱水するだけで速乾タオル」を徹底検証
毎日の洗濯物に追われていませんか？ 洗濯の工程は、洗う、干す、乾かす、しまうと手のかかる作業ばかり。家事の中でもめんどくさいランキング上位に入るのではないでしょうか？ この工程のどれかが省けたら、どんなに楽になることでしょう。
フェイスタオルは、6人家族の筆者にとって毎日欠かせないアイテムです。実は、筆者は入浴後にバスタオルを使わず、フェイスタオルを使っています。とにかく毎日タオルの洗濯がしたい筆者にとって、このフェイスタオルのサイズ感は便利なのです。
そんな筆者が、ワークマンで気になる商品を発見しました。今回は、「脱水するだけで速乾フェイスタオル」（税込399円）を徹底レビュー。本当に脱水だけですぐに使えるのか？ 実際に洗濯機で試してみましたので、ぜひ最後までご覧ください。
◆サイズとカラーをチェック
バスタオル代わりに使う人にとっては、タオルのサイズ感も気になるポイント。まずは、サイズとカラーを見ていきましょう。
「脱水するだけで速乾フェイスタオル 1枚」
価格：399円（税込）
カラー：コン、サックス、薄紫色、ベージュ
シーズン：オールシーズン
カラーは4色展開で、いずれも淡い色味です。筆者が購入したのは、薄紫色。ワークマンのサイトで見るよりも、実際はさらに淡い印象でした。
サイズは、約34cm×85cm。縦長のフェイスタオルとしては一般的なサイズ感です。このサイズは、濡れた髪を巻くのにも丁度よく、家庭でも使いやすいサイズといえるでしょう。
◆気になるクチコミをチェック！
「脱水するだけで速乾フェイスタオル」のクチコミもチェックしてみましょう。ワークマンの公式サイトには5件のクチコミが上がっていました。
「吸い取りと乾きが良すぎて家族で使用しています」「触り心地も良く乾きやすいタオルを探しており、丁度良い具合です」「濡らして絞ればすぐに冷却する」など、好意的な声が多い印象です。
一方で「脱水するだけで速乾はさすがに大袈裟」との声も。ただ、「綿100％のタオルと比べたら断然速乾」「コスパも素晴らしい」と、全体的には評価が高めでした。
1枚399円のフェイスタオル、どの程度使えるのか気になるところです。
◆脱水するだけで速乾って、どんな素材なの？
普通のタオルは、脱水後に干して乾かす必要があります。この工程がなくなるなら、確かに嬉しいところ。
素材表示を見ると、綿57%・ポリエステル43%の2種類が記載されています。
綿は吸水性に優れ、肌触りがよい素材。ポリエステルは、速乾性が高く水を弾く素材なんだそう。この2つを組み合わせることで、バランスよく吸水性と速乾性を兼ね揃えているようです。また、パッケージには軽さも強調されていました。実際に手に取ると、ふんわりと軽い印象。
軽いということは、薄さもあります。タオルを光に透かすと、タオル全体から光がうっすらと差し込み、全体的に薄くその分、速乾性も期待できるのではと感じました。
◆洗濯機で洗って脱水してみた結果
実際に、洗濯機で1枚だけ洗濯し、すすぎ5分＋脱水3分で回してみました。
脱水後のタオルを触ると、ひんやりとした感触があり、「まだ濡れている？」と感じます。
洗濯機から出して、広げてみるとやはり所々濡れています。顔につけると、ひんやり冷たい感触。タオルは、オールシーズン使えるようですが、特に夏場に良いのかもしれません。また、薄さはありますが、柔らかく肌に馴染みます。
広げてみると、特に濡れている箇所はタオルのミミと呼ばれる部分でした。ミミと呼ばれる部分は、タオルを縦にした時に上下にあり、両端がほつれないように縫っている箇所のこと。ここには、水分を吸いやすい綿素材が使われているのでしょう。
結果、脱水を終えてすぐのタオルは、フワフワの乾燥状態にはなりませんでした。ただ、秋の晴れた日の室内で3時間干したところ、ほぼ乾いていました。扇風機を当てる、外干しをするなどの工夫で、さらに早く乾くでしょう。
「脱水するだけで速乾フェイスタオル」を普段使いにするには、素材自体が薄いので耐久性に少々不安を感じます。ただ、一般的なタオルよりは短い時間で乾くこと、軽さ・速乾性・持ち運びやすさとお値段を考えると、アウトドアや旅行、ジム用タオルとしてはかなり頼れる1枚だと思います。
筆者がワークマンに購入しに行った際には、カラーも豊富に選べる品揃えでした。気になる人はぜひ、使ってみてくださいね。
＜撮影・文／木村ひかる＞
【木村ひかる】
湘南在住の編集者/ライター。４人の子どもを出産後、独学でライターに転身。多数のメディアにコラムを寄稿している。「自分が読みたい記事」を書くのがモットー。
Twitter：@hikaru___kimura、Instagram：@hikaru.writer
