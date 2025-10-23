ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¡È½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¡É¤Ë¡¡Å¨ÃÏ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹°ÜÀÒÁûÆ°¤«¤é2Ç¯¡Ö·ù¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×
B¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒÁûÆ°¸å¡¢¥Û¥Ã¥±¡¼ÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Î¾®ÇäÅ¹¤¬ÂçÃ«¤ò½Ð¶Ø¥ê¥¹¥È¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¤·¤¿Å¨ÃÏ¤Î¡ÈÍÌ¾¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë2ÆüÁ°¡£¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Ã¥±¡¼ÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤ËÁûÆ°¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡µ¤²¹9ÅÙ¡£Å¨ÃÏ¡¦¥È¥í¥ó¥È¤ÏÊ¬¸ü¤¤±À¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢º£¤Ë¤â±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Ò¥ä¥ê¤ÈÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥Û¥Ã¥±¡¼ÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ø¡£¶²¤ë¶²¤ëÇîÊª´Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×
¡¡¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²¿¤Î»ö¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼þ°Ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë³ÎÇ§¡£¤É¤¦¤ä¤éÂçÃ«¤ò½Ð¶Ø¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÇîÊª´ÛÆâ¤Ç¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¾®ÇäÅ¹¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Û¥Ã¥±¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÇîÊª´Û¤«¤é¾®ÇäÅ¹¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢½Ð¶Ø¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë³ÎÇ§¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿á¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¡¥¢¥ì¤Í¡£¡Ê½Ð¶Ø¥ê¥¹¥È¤Ë¡Ë¼Ì¿¿¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦Å±µî¤·¤¿¤ó¤À¡£¤È¤¤¤¦¤«¾éÃÌ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï°ø±ï¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£2023Ç¯¥ª¥Õ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËºÇ½ª¸õÊä¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃøÌ¾¤ÊÊÆµ¼Ô¤¬¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥È¥í¥ó¥È¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×¤È¸íÊó¡£¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ëÄÉÀ×ÁûÆ°¤âµ¯¤¤¿¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦ÂçÃ«¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡½¡½¡£Âç¤¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤¿Ê¬¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Î¼ºË¾¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬·ù¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤ÏÈà¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¾éÃÌ¤Ç¡Ê½Ð¶Ø¥ê¥¹¥È¤Ë¡Ë¼Ì¿¿¤òÅ½¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡½¡½¡£ÂçÃ«¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤Ë½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºòÇ¯4·î¤ËÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¾®ÇäÅ¹¤¬¡È½Ð¶Ø¡É¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï1¤«·î¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¸å¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼Ì¿¿¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï1¤«·î¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¤Í¡£¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë¡Ê½Ð¶Ø¥ê¥¹¥È¤«¤é¡Ë³°¤·¤¿¤è¡×
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒÁûÆ°¤«¤é2Ç¯¡£º£ÅÙ¤ÏÈá´ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡×¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£ÈÎÇä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ËÀµÄ¾¥¿¥Õ¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤¿½Ð¶Ø¤·¤¿¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡ÃÏ¸µ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤³¤¦¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë