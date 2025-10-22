この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO＆長女すずが本音トーク！「うつは病気なんやからもう気にしない」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『助産院ばぶばぶ』の人気企画「お手紙シリーズ」最新回で、12人の子を出産した助産師HISAKOさん（12人産んだ助産師HISAKO）が長女のすずさんとともに登場。【長女すず笑顔の裏側】うつ歴7年…その苦しみを赤裸々に語ります（お手紙シリーズ）と題し、視聴者から届いた一通の手紙をきっかけに、産後うつやうつ病をテーマに深く語り合った。



冒頭、HISAKOさんは「私のweb相談で一番多いのが精神疾患。令和になってさらに増えてる感じがする」と指摘。また、明るい性格や体育会系の人でも「うつは誰でもなりうる」と警鐘を鳴らした。



今回番組に寄せられた手紙には、視聴者ママが「出産後、産後うつになった。もともとポジティブな性格だったのに、完璧主義でSOSが出せず、自分を苦しめてしまった」と正直な体験を告白。その苦しみについて、すずさんは自身のうつ歴7年の経験と重ね、「みんな普通にできるのに、自分は100頑張らないとみんなの普通に追いつかへん。体が鉛みたいに重くなって、負のスパイラルに入る」と語った。



さらに、「うつ病は“死にたい”って気持ちだけじゃなく、波があって、一見元気そうに見える。当事者も自分の限界を知らないまま進んでしまうから、突然倒れる人も多い」とも明かす。自身のセルフケア法については「もう何もできひん日は割り切って好きなもの食べて寝る。周りに助けてもらう勇気を持つことが大事」とし、「これ自分のせいじゃない。うつは病気やからもう気にしない」との考え方が転機になったと述べた。



カウンセリングや精神科の薬についても率直に触れ、「薬やカウンセリングは速攻性がないけど、悩みをしっかり話して頭の中を整理することがすごく大事。合うカウンセラーを見つけるのも必要」と、経験者ならではのリアルな意見を展開。「抱え込まずさらけ出すことから始めて」と呼びかけた。



番組の終盤でHISAKOさんは「若いから生意気だと感じるかもしれないけど、すずの話には私も一目置いています。ぜひフラットな気持ちで聞いてみて」とアピール。視聴者に対し「自分の気持ちをどんどん手紙やコメントで寄せてほしい」と語り、次回配信にも期待を持たせた。