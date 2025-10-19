『ウマ娘』ライブに影山ヒロノブ参上で会場歓喜！ビコーペガサスと一緒にキャロットマン救う 2日目のセットリスト
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベント『「6th EVENT The New Frontier」秋公演 DAY2』が19日、さいたまスーパーアリーナで開催された。アニソン歌手の影山ヒロノブがゲスト出演し、大きな歓声が起きた。
【写真】本格的なヒーローショー！影山ヒロノブ参上 『ウマ娘』ライブ2日目の様子
この日の出演者は高柳知葉（オグリキャップ役）、土師亜文（メジロライアン役）、長江里加（アイネスフウジン役）、高橋花林（カワカミプリンセス役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、杉浦しおり（スイープトウショウ役）、優木かな（スーパークリーク役）、田中あいみ（ビコーペガサス役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、塚田悠衣（トランセンド役）。
夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、伊藤彩沙（ヴィブロス役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）、須藤叶希（ワンダーアキュート役）、小島菜々恵（ラインクラフト役）、佐藤榛夏（シーザリオ役）、根本優奈（エアメサイア役）、希水しお（デアリングハート役）、佳原萌枝（フサイチパンドラ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、松田颯水（ステイゴールド役）。
実況は明坂聡美（実況役）、シークレットゲストに小林ゆう（タッカーブライン役）、【スペシャルゲストアーティストに影山ヒロノブが参加した。
きのう18日の1日目は、オーイシマサヨシ、[Alexandros]がゲスト出演。『ウマ娘』ライブで初めて男性歌手が歌唱し、歴史的な瞬間となっていたが、今回の2日目はウマ娘のCMで使用されていた主題歌「栄養戦士キャロットマン」を歌う影山が参加し、2日連続で男性歌手が出演した。
歌唱前は『ウマ娘』のヒーローショーが開催され、会場の観客を不健康にすべくアブラ怪人のラードロンが出現。これに観客の「キャロットマーン！」の助けを求める叫びに、キャロットマンが華麗に参上した。
しかし、ピンチに陥るとヒーロー的なウマ娘・ビコーペガサス役の田中が参上。続けてステージ中央に数々のヒーローソングを歌ってきた影山が現れ、キャロットマンを救うと会場から大歓声があがった。
「栄養戦士キャロットマン」を歌い終えると影山は、ライブ前に“カロテンチャージ”したと打ち明け会場を笑わせた。
■DAY2のセットリスト
M-01. Shake The World!!
ウマ娘
M-02. めにしゅき▼ラッシュっしゅ！ （▼＝ハート）
高柳知葉（オグリキャップ役）土師亜文（メジロライアン役）、長江里加（アイネスフウジン役）、高橋花林（カワカミプリンセス役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、田中あいみ（ビコーペガサス役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）、塚田悠衣（トランセンド役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）、須藤叶希（ワンダーアキュート役）、根本優奈（エアメサイア役）、希水しお（デアリングハート役）、佳原萌枝（フサイチパンドラ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、松田颯水（ステイゴールド役）
M-03. ソシテミンナノ
立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）
M-04. I Can’t Choose to Give Up!
奥野香耶（ヴィルシーナ役）
M-05. マリンブルー・マジック▼ （▼＝ハート）
伊藤彩沙（ヴィブロス役）
M-06. Close my eyes
夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、伊藤彩沙（ヴィブロス役）
M-07. 豪快突破☆プリンセス！
高橋花林（カワカミプリンセス役）
M-08. 魔法がなくちゃはじまらないでしょ？
杉浦しおり（スイープトウショウ役）
M-09. 栄養戦士キャロットマン ☆スペシャルゲストアーティスト歌唱あり
影山ヒロノブ、田中あいみ（ビコーペガサス役）
M-10. タッカー's スキルアップアイランド
土師亜文（メジロライアン役）、長江里加（アイネスフウジン役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、小林ゆう（タッカーブライン役）
M-11. ゆこまロマン純情派
杉浦しおり（スイープトウショウ役）、塚田悠衣（トランセンド役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）、須藤叶希（ワンダーアキュート役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、松田颯水（ステイゴールド役）
M-12. 限界まで Pom Pon！！
立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、伊藤彩沙（ヴィブロス役）、小島菜々恵（ラインクラフト役）、佐藤榛夏（シーザリオ役）
M-13. スパートシンドローマー
高柳知葉（オグリキャップ役）
M-14. Legend-Changer
高柳知葉（オグリキャップ役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-15. ふたり
高柳知葉（オグリキャップ役）、※声のみ出演：大空直美（タマモクロス役）
M-16. AmpReFire
土師亜文（メジロライアン役）、長江里加（アイネスフウジン役）、優木かな（スーパークリーク役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-17. Ms. VICTORIA
田中あいみ（ビコーペガサス役）、塚田悠衣（トランセンド役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）、須藤叶希（ワンダーアキュート役）、根本優奈（エアメサイア役）、希水しお（デアリングハート役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、松田颯水（ステイゴールド役）
M-18. Everlasting BEATS
佐藤榛夏（シーザリオ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、※声のみ出演：和氣あず未（スペシャルウィーク役）
M-19. パラ・シエンプレ
和泉風花（ブエナビスタ役）
M-20. 本能スピード
小島菜々恵（ラインクラフト役）、希水しお（デアリングハート役）
M-21. 彩 Phantasia
佐藤榛夏（シーザリオ役）、根本優奈（エアメサイア役）
M-22. transforming
小島菜々恵（ラインクラフト役）、佐藤榛夏（シーザリオ役）
M-23. Special Record!
高橋果林（カワカミプリンセス役）、杉浦しおり（スイープトウショウ役）、佳原萌枝（フサイチパンドラ役）
M-24. ギフト
小島菜々恵（ラインクラフト役）、佳原萌枝（フサイチパンドラ役）
M-25. Precious Star Dreamer
ウマ娘
〜アンコール〜
M-26. GIRL’S LEGEND U
ウマ娘
M-27. うまぴょい伝説
ウマ娘
M-28. うまぴょい伝説（Game Size）
ウマ娘
【写真】本格的なヒーローショー！影山ヒロノブ参上 『ウマ娘』ライブ2日目の様子
この日の出演者は高柳知葉（オグリキャップ役）、土師亜文（メジロライアン役）、長江里加（アイネスフウジン役）、高橋花林（カワカミプリンセス役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、杉浦しおり（スイープトウショウ役）、優木かな（スーパークリーク役）、田中あいみ（ビコーペガサス役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、塚田悠衣（トランセンド役）。
実況は明坂聡美（実況役）、シークレットゲストに小林ゆう（タッカーブライン役）、【スペシャルゲストアーティストに影山ヒロノブが参加した。
きのう18日の1日目は、オーイシマサヨシ、[Alexandros]がゲスト出演。『ウマ娘』ライブで初めて男性歌手が歌唱し、歴史的な瞬間となっていたが、今回の2日目はウマ娘のCMで使用されていた主題歌「栄養戦士キャロットマン」を歌う影山が参加し、2日連続で男性歌手が出演した。
歌唱前は『ウマ娘』のヒーローショーが開催され、会場の観客を不健康にすべくアブラ怪人のラードロンが出現。これに観客の「キャロットマーン！」の助けを求める叫びに、キャロットマンが華麗に参上した。
しかし、ピンチに陥るとヒーロー的なウマ娘・ビコーペガサス役の田中が参上。続けてステージ中央に数々のヒーローソングを歌ってきた影山が現れ、キャロットマンを救うと会場から大歓声があがった。
「栄養戦士キャロットマン」を歌い終えると影山は、ライブ前に“カロテンチャージ”したと打ち明け会場を笑わせた。
■DAY2のセットリスト
M-01. Shake The World!!
ウマ娘
M-02. めにしゅき▼ラッシュっしゅ！ （▼＝ハート）
高柳知葉（オグリキャップ役）土師亜文（メジロライアン役）、長江里加（アイネスフウジン役）、高橋花林（カワカミプリンセス役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、田中あいみ（ビコーペガサス役）、立花日菜（サトノダイヤモンド役）、塚田悠衣（トランセンド役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）、須藤叶希（ワンダーアキュート役）、根本優奈（エアメサイア役）、希水しお（デアリングハート役）、佳原萌枝（フサイチパンドラ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、松田颯水（ステイゴールド役）
M-03. ソシテミンナノ
立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）
M-04. I Can’t Choose to Give Up!
奥野香耶（ヴィルシーナ役）
M-05. マリンブルー・マジック▼ （▼＝ハート）
伊藤彩沙（ヴィブロス役）
M-06. Close my eyes
夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、伊藤彩沙（ヴィブロス役）
M-07. 豪快突破☆プリンセス！
高橋花林（カワカミプリンセス役）
M-08. 魔法がなくちゃはじまらないでしょ？
杉浦しおり（スイープトウショウ役）
M-09. 栄養戦士キャロットマン ☆スペシャルゲストアーティスト歌唱あり
影山ヒロノブ、田中あいみ（ビコーペガサス役）
M-10. タッカー's スキルアップアイランド
土師亜文（メジロライアン役）、長江里加（アイネスフウジン役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、小林ゆう（タッカーブライン役）
M-11. ゆこまロマン純情派
杉浦しおり（スイープトウショウ役）、塚田悠衣（トランセンド役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）、須藤叶希（ワンダーアキュート役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、松田颯水（ステイゴールド役）
M-12. 限界まで Pom Pon！！
立花日菜（サトノダイヤモンド役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、夏吉ゆうこ（シュヴァルグラン役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、伊藤彩沙（ヴィブロス役）、小島菜々恵（ラインクラフト役）、佐藤榛夏（シーザリオ役）
M-13. スパートシンドローマー
高柳知葉（オグリキャップ役）
M-14. Legend-Changer
高柳知葉（オグリキャップ役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-15. ふたり
高柳知葉（オグリキャップ役）、※声のみ出演：大空直美（タマモクロス役）
M-16. AmpReFire
土師亜文（メジロライアン役）、長江里加（アイネスフウジン役）、優木かな（スーパークリーク役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-17. Ms. VICTORIA
田中あいみ（ビコーペガサス役）、塚田悠衣（トランセンド役）、菊池紗矢香（ホッコータルマエ役）、須藤叶希（ワンダーアキュート役）、根本優奈（エアメサイア役）、希水しお（デアリングハート役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、松田颯水（ステイゴールド役）
M-18. Everlasting BEATS
佐藤榛夏（シーザリオ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、※声のみ出演：和氣あず未（スペシャルウィーク役）
M-19. パラ・シエンプレ
和泉風花（ブエナビスタ役）
M-20. 本能スピード
小島菜々恵（ラインクラフト役）、希水しお（デアリングハート役）
M-21. 彩 Phantasia
佐藤榛夏（シーザリオ役）、根本優奈（エアメサイア役）
M-22. transforming
小島菜々恵（ラインクラフト役）、佐藤榛夏（シーザリオ役）
M-23. Special Record!
高橋果林（カワカミプリンセス役）、杉浦しおり（スイープトウショウ役）、佳原萌枝（フサイチパンドラ役）
M-24. ギフト
小島菜々恵（ラインクラフト役）、佳原萌枝（フサイチパンドラ役）
M-25. Precious Star Dreamer
ウマ娘
〜アンコール〜
M-26. GIRL’S LEGEND U
ウマ娘
M-27. うまぴょい伝説
ウマ娘
M-28. うまぴょい伝説（Game Size）
ウマ娘