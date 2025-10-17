この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「まさかの1万円！中国のシェラトンで贅沢ホカンス」と題した動画で、旅行系YouTuberのおのだ氏が、中国にある1万円の高級ホテル・シェラトンでの宿泊体験を詳しく紹介した。



ホカンスとは、「ホテル」と「バカンス」を組み合わせた造語で、観光地を巡るのではなく、ホテルでの滞在そのものを目的として楽しむ休暇の過ごし方のこと。



今回、おのだ氏は「マリオットのプラチナ簡易」の特典を活かし、アップグレードや朝食無料、ラウンジアクセスなどのサービスについて言及し「非常にお勧めでございます」と太鼓判を押した。



広々とした部屋での滞在の様子や、中国のUber Eats的サービスを利用した食事の注文、プールの無料利用など、充実したホテルライフについても「周りは何もないという感じでございますが、その分静かに過ごせます」と感想を語った。



一方、期待していたラウンジが改装中だったことから、「その代わりに1階でアフタヌーンティーと夕食をいただけるみたい」と代替サービスを受けたものの、「アフタヌーンティーは思ってたよりはしょぼかったです。ただ、1万円でこれなんで、全然文句は言えません」と実直な評価も口にした。



食事やアルコールも豊富で「これで十分、晩ごはんの代わりになりました」とそのコスパに満足の様子。またホテル周辺のローカルな街歩きやマッサージの体験についても「めちゃめちゃ痛いけど気持ちいい」とリアルな感想も添えている。帰りがけにはスーパーでおやつとコーラを購入し、部屋のバスタブでもリラックスと、余すことなくホカンスを満喫した。



最後におのだ氏は、「今回私1人で泊まりましたけれども、1人も2人も値段変わりません。そして子供も無料です。めちゃめちゃお得じゃないですか」と、そのお得さを強調。「これが私が最近お気に入りの中国のホカンスの過ごし方です。ぜひ皆さんも真似してみてね」と動画を締めくくっている。