お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No.1（34）が16日に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・40）に出演。自身の本名を明かした。

今回は「芸能人の本名当てクイズ」企画が放送され、MCの菊池風磨、シソンヌ・長谷川忍とゲストの女優・山田安奈がゲストの本名を当てられるかをクイズ形式で進められた。

すがちゃんが登場し、“本名候補”は菅野直人、菅知也、菅谷毅、菅原和浩、大須賀隆典の5択。この5択の中から菊池らは「菅知也」と予想し、不正解だった。

すがちゃんの本名は「菅野直人」だった。すがちゃんが「正解してたらね…キスをプレゼントしたんですが、今回はお預けということで」と伝えると、山田は苦笑い。山田と目が合った長谷川は「あ、ごめん。多分…山田さん…多分だよ?生理的にダメっぽい」とすがちゃんのことを苦手だと察して伝えた。

まさかの言葉に、すがちゃんは思わず立ち上がり「え!?生理的に?あんま不潔な芸風でやってないですけど…」と衝撃。長谷川は「あるじゃん!その…波長というか、合わないって」と山田をフォローし、スタジオは笑いに包まれた。