スイッチ入っちゃった？ YouTubeチャンネル「meow meow」では、ねずみのおもちゃを追って狂ったようにジャンプを繰り返す猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「何かに取りつかれてるみたい」「うちの猫も遊んでいるときはこんな感じ」の声が続出しました。

三毛猫「よくやるねぇ…」

注目を集めたのは「狂ったようにジャンプする猫達 【超可愛い】」という動画。登場するのは黒猫と三毛猫の2匹です。2匹の前には、ねずみのおもちゃが置かれていました。

黒猫はおもちゃに興味津々の様子。「絶対に捕まえるニャ！」とばかりにおもちゃを前足で放り投げます。本能のスイッチが入ったのか、そのまま宙に舞ったおもちゃを追って、大きなジャンプを見せました。

さらに、後ろに転がったおもちゃにも全力で飛びつく黒猫。何がそこまでこの猫を夢中にさせるのか、何度もアクロバティックな動きを披露します。一方の三毛猫はというと、「よくやるねぇ…元気だニャ……」とでも言いたげに、黒猫の大暴れを冷静に観察。この温度差がなんともシュールです。

黒猫の勢いはとどまるところを知らず、ついには両手両足を大きく広げた“スーパー大ジャンプ”まで飛び出します。コメント欄には「足元の床に虫を見つけたときの私」といったユーモアあふれる声も寄せられました。

興奮しすぎて止まらない黒猫と、それをクールに眺める三毛猫。両者のコントラストが、面白くもかわいらしくもある動画です。おもちゃに夢中になりすぎて狂ったようにジャンプを繰り返す黒猫の様子を、動画を見てぜひ確かめてみてください。