Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¤âÀè¤Ë¤Ê¤Ç¤Æ¤Û¤·¤¤´Å¤¨¤óË·¤Î¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æµã¤±¤Æ¤¤¿¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì31Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿Ç¤Ë¡Ø¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤è¤¦¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡Ä¡Û
¤¢¤ëÄ«¤Î¥á¥ë¤Á¤ã¤ó
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥á¥ë訢¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÄ«¤Î¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¤½¤Ð¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤è¤¦¤è¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥Ë¥ã¥Ã¡×¤ÈÃ»¤¯¤ªÊÖ»ö¤ò¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¥È¥³¥È¥³¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÈÓ¤ÎÁ°¤Ë¡Ä¡©
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¾²¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥í¥ó¤È¾²¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤É¤¦¤ä¤é´Å¤¨¤óË·¤Î¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÄ«¤«¤é¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Ç¤Æ¤¢¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤âÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð
¤æ¤Ã¤¿¤ê¥âー¥É¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÄ«¡£Â¾¤ÎÆ°²è¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤ª¤Ï¤è¤¦¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ï¤è¤¦¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ë¥ãー¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ë¥ãー¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÂç¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÂç¹¥¤¤Ê¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿´²¹¤Þ¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ï31Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æµã¤±¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¥á¥ë¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤♡¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢´Å¤¨¤óË·¤Ê¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ËÌåÀä¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥á¥ë訢¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤Î²Ä°¦¤¤¥·ー¥ó¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤ÌÄ¤À¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
