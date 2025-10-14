¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×»ö¾ð¡£Î®¹Ô¤ê¤ÎÉþ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤êÂç»ö¤Ê¤³¤È
¤ª¤·¤ã¤ì¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸²½¸¦µæ¼Ô¡¦ËÝÌõ²È¤Î¥Ú¥ì¿®»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÌÂ¤¦»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡×¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥Ú¥ì¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ò¸«¤ë¤È¤½¤Î¹ñ¤Î¾ï¼±¤¬¤ï¤«¤ë
ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤òÆÉ¤ßÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Þ¥Í¥¥ó¤¿¤Á
°ã¤¤¤ÎÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÆÉ¼Ô¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ÎÀßÄê¡×¡£
ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ï¤Û¤Ü¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÆÉ¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤¯¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¡¢20Âå¡¢30Âå¡¢40Âå¡¢50Âå¡¢60Âå¡¢¤½¤ì°Ê¾å¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÆÃ½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö40Âå¤Ê¤éÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ëÉþ¡×¡Ö30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡»¡»¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÇ¯Âå¤ò°Õ¼±¤·¤¿µ»ö¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë»¨»ï¤ò¤º¤Ã¤È¹ØÆÉ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¤³¤Î»¨»ï¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¾å¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó»¨»ï¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»¨»ï¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÍÌ¾¤Ê¡ÖELLE¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤âÇ¯Îð¤Ç¹Ê¤Ã¤¿ÏÃ¤äÆÃ½¸¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¹¥¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¼Ò²ñÅª¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤´¤È¤Ë»¨»ï¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Â¹Ì¼¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ç¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ï¡¢Î®¹Ô¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ç¤â»×½Õ´ü¤Ë¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬Ãµ¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤È¤Ë¤«¤¯Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ê¹¥¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾Ð¤ï¤ì¤¿¤êÃç´Ö³°¤ì¤Ë¤µ¤ì¤ë¡¢¤À¤ì¤«¤é¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤½¤ì¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤¹¤ëº¢¡¢»×½Õ´ü¤ÎÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ò½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤È¡Ö»ä¤Ï»ä¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÅª¶ÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¼êËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó
°ìÈÌÅª¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤·¤Ä¤±¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÍÎÉþ¤Ï¿Æ¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿Æ¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÃÏÌ£¤Ê¿§¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤ËÎ®¹Ô¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÇË¤ì¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ä¡¢Ïª½Ð¤ÎÂ¿¤¤Éþ¤òÃå¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë»Ò¤É¤â¤ËÈ¿¹³¤µ¤ì¤Æ¿Æ¤¬¸ý¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£È±·¿¤òÆ±¤¸¤Ë¤·¤¿¤ê¤â¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÁõ¤¤¤â¤è¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¥é¥¹¤ÇÆ»¹Ô¤¯¿Í¤ò¤Ê¤¬¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤«¤é¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤ä¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¿³Èþ´ã¤òÃÃ¤¨¤ëÁáÆ»¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬³Ê¹¥¤è¤¯¤¤¤ë¹ñ¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¹ñ
70Âå¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥Þ¥À¥à¤¬°ÊÁ°¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬³Ê¹¥¤è¤¯¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÌµ¸À¤Î¶µ°é¡£¤Ä¤Þ¤ê»ÑÀª¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤ÎÎ®¹Ô¤ÎÉþ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤«¤é³Ø¤Ö¡£Î®¹Ô¤ê¤â¤Î¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£