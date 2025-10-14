Ãæ¹ñ¤Î±Û¶ECËÇ°×³Û¡¢1¡Á9·î¤Ï44Ãû±ßµ¬ÌÏ¡½ÀÇ´ØÁí½ð
¹ñÌ³±¡ÊóÆ»ÊÛ¸ø¼¼¤¬10·î13Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÇ´ØÁí½ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î±Û¶EC¤Ï¶áÇ¯¡¢ÂÐ³°ËÇ°×¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯½é¤«¤éÂè3»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¡Ê1¡Á9·î¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î±Û¶EC¤ÎËÇ°×³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6¡¥4¡óÁý¤ÎÌó2Ãû600²¯¸µ¡ÊÌó44Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¤¦¤ÁÍ¢½Ð¤ÏÆ±6¡¥6¡óÁý¤ÎÌó1Ãû6300²¯¸µ¡ÊÌó35Ãû±ß¡Ë¡¢Í¢Æþ¤ÏÆ±5¡¥9¡óÁý¤ÎÌó4255²¯4000Ëü¸µ¡ÊÌó9Ãû800²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñÀÇ´Ø¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡Ö»öÁ°¸¡ºº¸åÀÑºÜ¥â¥Ç¥ë¡×¤Î»î¹Ô¤ò¿Ê¤á¡¢±Û¶EC¾®ÇäÍ¢½Ð¤ÎÀÇ´Ø¶è¤ò¸Ù¤°ÊÖÉÊ¤òÉáµÚ¤µ¤»¡¢´ë¶È¤ÎÍ¢½Ð¿½¹ð¼êÂ³¤¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢¡Ö±Û¶EC¥×¥é¥¹Ãæ²¤ÈÉÎó¡×¤Ê¤ÉÊªÎ®¥â¥Ç¥ë¤Î³×¿·¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»ÒÇ¼ÀÇ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤òÆ°¤«¤·¡¢´ë¶È¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¡×Á¼ÃÖ¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë