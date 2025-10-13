ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂçÉÔ¿¶¤Ï¡ÖºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡¡Ï¯´õ¤ÏÉ¾²ÁµÞÆ¡ÄMLB¸ø¼°¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡ÈÌÀ°Å¡É
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡ÖÀÚ¤ê»¥¡×¤â¡ÄÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿4¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·ÇºÜ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢9»°¿¶¤È¶ì¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ë¤Ë¤ÏºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤éÀèÈ¯¿Ø¤¬¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£µß±ç¿Ø¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬µßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÎÀÚ¤ê»¥¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÀþ¤Ë¤â¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤¬Ìá¤ê¡¢ÀïÎÏÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÀ°¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç·üÇ°ÅÀ¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÎÉÔ¿¶¤À¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Öº£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂÇÀþ¤¬¶ì¤·¤à¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÄ¶¿ÍÅª¤Ê³èÌö¤ò¾ï¤ËÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ°¤Î¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ë¤Ë¤ÏºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Îº¸Åê¼ê¿Ø¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¡ÖÆ¬¤ò¿¶¤Ã¤¿¤êÆÈ¤ê¸À¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¤é¤·¤µ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢Èà¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¹¶·â¿Ø¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«¤ÎÉüÄ´¤¬¡¢LCS¤òÀ©¤¹¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë