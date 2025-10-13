「付き合ったら重そう」と女子に警戒されるLINE９パターン
気になる女性とLINEのIDを交換したら、距離を縮めようとつい張り切ってしまうもの。とはいえ、接し方を誤ってしまうと、「もし付き合ったら大変そう」などとうれしくないレッテルを張られてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性116名に聞いたアンケートを参考に「『付き合ったら重そう』と女子に警戒されるLINE」をご紹介します。
【１】「俺、今、メシ食ってるとこ」といちいち実況する
「『そんなこと知るか！』って返したいです（笑）」（20代女性）というように、聞かれもしないのに自分の一挙手一投足を報告すると、かえって女性の関心を削いでしまうかもしれません。この手のレポートは、相手が興味を持ってくれそうなときだけにとどめておくほうが無難でしょう。
【２】「さっき送った写真見た？」と画像へのコメントを要求する
「そういうのはSNSでやればいいのに…」（20代女性）など、ピンポイントで決めショットを送ってリアクションを求めても、「面倒くさい相手だ」と思われてしまうようです。少なくとも、コメントを強要するような押しつけがましさは封印したほうが良いでしょう。
【３】「今朝、間違えて洗顔料で歯磨いちゃった」とゆるすぎて笑えないネタを披露する
「仕方なく脱力ポーズのスタンプを返すので精いっぱい…」（10代女性）というように、微妙なリアクションしかできない内容を「どや！」と送りつけるのも、女性に精神的な負担をかけてしまいそうです。本気で笑いを取ろうとするなら、ネタを吟味する必要があるでしょう。
【４】「なんとなく元気かなと思って」と用事もないのにからもうとする
「どう返信したらいいかわからなくて戸惑います」（20代女性）など、あまりにとりとめがない連絡ばかりが続くと、女性もスルーせざるを得ない気持ちになってしまうようです。特段の用件がなければ、無理やりメッセージを送るのはやめておきましょう。
【５】「既読なのに返信が遅いね」とねちねち嫌みを繰り返す
「後回しにされる理由がわかっていない時点でかなり痛い…」（10代女性）というように、既読かどうかをチェックして返事を急かすようでは、ますます女性に煙たがられてしまいそうです。多少、レスポンスが悪くても、ゆったり構える余裕をみせましょう。
【６】「おはよう！今日も元気で頑張ろう」と毎朝超ポジティブに励ます
「同じ文面をほかの女の子にも送っているような気がします」（20代女性）など、前向き過ぎるメッセージを頻繁に送りつけても、素直に受け取ってもらえない場合があるようです。熱いエールを送りたいなら、テストや面接の当日など、特別なタイミングに絞ったほうが喜ばれるでしょう。
【７】「今どこ？何時に家に着く？」といちいち行動を知りたがる
「いちいちウザい！絶対彼氏にしたくないタイプ」（10代女性）というように、相手の行動やスケジュールを把握したがるのは、「束縛男」を連想させてしまうようです。せめて「何時ごろなら電話してもいい？」などの無難な言い回しに変えたほうがいいでしょう。
【８】「今、帰ってきたところでしょ」とまるで見張っているように指摘する
「思わず、窓から外を覗いてしまいました」（20代女性）など、相手の行動を逐一なぞるようなメッセージも、あたかも監視しているかのように誤解されるかもしれません。どうしても知りたければ、「もう家かな？」と尋ねるだけにとどめたいものです。
【９】「まだ起きてる？」と深夜にしつこくアプローチする
「大事な用事でもないのに！いい加減キレたくなりました」（20代女性）というように、執拗な深夜の送信のせいで、粘着質な印象を植え付けてしまうパターンです。深夜早朝の連絡は緊急でない限り避けるのがマナーでしょう。
深く考えずにメッセージを送ってしまいがちなLINEですが、受け取ったときの気持ちも推し量りながら、慎重に文面を練ったほうが良さそうです。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計116名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
