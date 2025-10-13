顔の印象を大きく左右する「フェイスライン」。インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、美容整形＆美容皮膚科「HAABクリニック」（東京都渋谷区）と共同で「理想のフェイスラインだと思う女性芸能人に関するアンケート」を実施。結果をランキング形式で紹介しています。

調査は、9月24日〜10月6日にかけてインターネットで実施。ランキングは400の有効回答によって作成されています。

3位は俳優の石原さとみさんで、26票を獲得しました。回答者からは「健康に見えるきれいな小顔だから」（20代）、「あごのラインがすごくきれいだから」（40代）、「丸顔でもあごがすっきりしていて好き」（50代）などの声が寄せられたということです。

2位は俳優の綾瀬はるかさんで、35票でした。回答では、「シャープな卵型できれいだから」（40代）、「顔の輪郭の黄金比が最高です」（50代）、「陶器肌が映える、美しい頬とシャープなあご、賢そうな額、最高に美しいラインだと思う」（50代）といった感想が見られたとのことです。

1位は俳優の北川景子さんで、77票でした。投票した人からは「小顔で顎のラインがきれいだから」（20代）、「全てのパーツが整っているから」（40代）、「たるみのないスッキリとした輪郭なので」（50代）などのコメントが集まったということです。