¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡ÖÈà¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤ä¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µß±ç¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤ä¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â½àÈ÷ËüÃ¼¤À¡£Ï¢Åê¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤Ï3²ó¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ØÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤ÇÏ¢Åê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï²ò¶Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¡£160¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¹äÂ®µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÉð´ï¤Ë¡¢È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤ò¸À¤¨¤Ð1¥¤¥Ë¥ó¥°¸ÂÄê¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¤ÈÍâÆü¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ïµß±ç¿Ø¤Î°ÂÄê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Îµß±ç¿Ø¤âÎÉ¤¤Ãû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¥¦¥¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¡×¤È¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë