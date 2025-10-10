¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÌ¤ÉÂ¤ÎÃÊ³¬¡×È¯³Ð¤Î°ëÌîµ®Íý»Ò¡¡Á°Ãû¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¹ðÇò¤Î¥¿¥â¥ê¤ËÂ³¤¯¡ÈÏ·¤¤¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡É¤Ë»ëÄ°¼ÔÆ°ÍÉ
¡¡10·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢°ëÌîµ®Íý»Ò¤¬¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÌ¤ÉÂ¤ÎÃÊ³¬¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä²³èÉ¾ÏÀ²È¤Î¶ÍÂ¼Î¤¼Ó»á¤¬¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤ÎÃÊ³¬¤ò»Ø¤¹¡ÈÌ¤ÉÂ¡É¤Ï40Âå¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊª¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÅÁ¤¨¤è¤¦¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö»öÁ°¤Ë¼«³Ð¾É¾õ¤Î¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤Ù¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æµ®Íý»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø¡ÈÇ§ÃÎ¾É¡É¤È¡¢¡ÈÇ¯¤ò¤È¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡É¤Îº¹¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ì¤ë¤È¡¢¶ÍÂ¼»á¤Ï¡Ø¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¸¤Ä¤Ï¡Ä¡Ä¡Ù¤È²òÀâ¡£µ®Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡©¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¤ß¤ó¤Ê¤â¿Í¤ÎÌ¾Á°½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡ª¡Ù¤È¹²¤Æ¤Æ¼þ°Ï¤Î»¿Æ±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¶ÍÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¡Øµ®Íý»Ò¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡È¼ç´ÑÅªÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¡É¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÌ¤ÉÂ¤ÎÃÊ³¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø¤µ¤Ã¤³Ú²°¤Ç¡ØEXIT¡Ù¡Ê¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¹ðÇò¡£¡Ø·ó¶á¡ÊÂç¼ù¡Ë¤¯¤ó¤È¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¯¤ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡Ä¡Ä1Ê¬¤°¤é¤¤¹Í¤¨¤¿¡£EXIT¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡Ù¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¶ÍÂ¼»á¤Ï¡Ø¤½¤ì¤â·ÚÅÙ¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤ÎÌ¤ÉÂ¤Î¾É¾õ¤Î°ì¤Ä¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢
¡Ô»ä¤âºÇ¶á¡¢ÊªËº¤ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Õ
¡Ô¤³¤Î¿Í¤Ï°ìÅÙÇ¾¹¼ºÉ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô¤½¤ó¤Ê¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ä¿´ÇÛ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÇ§ÃÎ¾É¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¿¥â¥ê¤â¤½¤ÎÁ°Ãû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½ºß80ºÐ¤Î¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ï9·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÃÎÅªÃµµá¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¥¿¥â¥ê¡¦»³Ãæ¿Ìï¤Î¡ª¡©¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ØÇ§ÃÎ¾É¡Ù¤ËÂÐ¤·¡Ø¤Ò¤È¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡ØÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·µÈÂ¼¿ò¤µ¤ó¤¬¡Ø±ó¤¤ÉÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¶á¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ØÃû¸õ¤âÁ´Éô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿´¤¢¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡Ø¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤ë¡Ù¡ØÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤¿¤é²¿¤·¤Ë³«¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ü¤¦Á³¤ÈÎä¤ä¤Ã¤³¤¤É÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ÂÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹ñÌ±¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¡£ÍÌ¾¿Í¤Î·ò¹¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊóÆ»¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö10·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦ÃæÂ¼¶Ì½ï¤µ¤ó¤Î¶á¶·¤¬¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯8·î¤ËÅÔÆâ¤Î»ÜÀß¤ËÆþµï¤·¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê²÷³è¤ÊÉ½¾ð¤¬¾Ã¤¨¡¢Êª¤ä¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»¤«¤éÉÂ¤Î¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¤é¤Î¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£