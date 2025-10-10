¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯&¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ß¥ó¡¢¡ÈÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡É¤ÎÁêÀÈäÏª¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì
ÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤È½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ß¥ó¤¬¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥è¥ó¤Ë¸å¤í¤«¤é¡È¥Ï¥°¡É¡ª
10·î10Æü¸á¸å¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎSBSÌÚÆ¶¡Ê¥â¥¯¥É¥ó¡ËÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£À©ºîÈ¯É½²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥Ò¥ç¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ß¥ó¡¢¥Ú¡¦¥Ê¥é¡¢¥·¥ó¡¦¥¹¥ë¥®¡¢¥½¡¦¥Ü¥à¥¸¥å¥ó¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢¹âµé½»Âð¤ò·ü¤±¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃË½÷¤Î¡È´Å¤¯¤Æ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê90Æü´Ö¤Îµ¶Áõ¿·º§À¸³è¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ß¥ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë±éµ»Åª¤Ë¤âÂ©¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¶¦±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢ÌÌÇò¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤ÏÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò°ì½ï¤ËÂ¨¶½¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Ç¸ÆµÛ¤¬¾¯¤·ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤Ë³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¾å¼ê¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë·àÃæ¤Î¥¦¥¸¥å¤È¥á¥ê¤Î¤è¤¦¤ËÂ©¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ß¥ó¤â¡Ö»ä¤â¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡Ê¥¦¥·¥¯¤µ¤ó¤¬¡Ë´°àú¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¼«Í³¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¤¸ÆµÛ¤ÈÁêÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤È¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¶¦±é¼Ô¤Î¥½¡¦¥Ü¥à¥¸¥å¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÆó¿Í¤ò¸«¼é¤ë¥·¡¼¥ó¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¼»ÅÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âËÍ¤é¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¼»ÅÊ¿´¤òÅÁ¤¨¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ß¥ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¥à¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤¤Î¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±ÆÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¡¦¥¹¥ë¥®¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤â´°àú¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤â¿¿Ùõ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°ì½ï¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥Ú¡¦¥Ê¥é¤Ï¡Ö»£±ÆÃæ¤ÏËÍ¤¬´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦±é¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤µ¤È»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö·àÃæ¤Ç¤Ï¡È¹ËÅÏ¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¡È´Å¤¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¸á¸å9»þ50Ê¬¤è¤ê´Ú¹ñ¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏDisney+¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯3·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥«¥Ê¥À¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥«¥Ê¥À¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¡£2010Ç¯¤ÎÂç³ØÀ¸»þ¤ËÍ§¿Í¤Î´«¤á¤ÇÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸³èµòÅÀ¤ò´Ú¹ñ¤ËÌá¤·¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Á¥ã¥¯¥Ú¡¼ÁêËÀ¡¼¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°Ê¹ß¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¤Ç¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤âºÇ¶á¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ç¤ÏÉÏ¤·¤¤²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÁïÌÀ¤ÊÀÄÇ¯¡¢¥®¥¦¤ò¹¥±é¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡þ¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯3·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦³ø»³¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥æ¥ó¥¸¡£2010Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÀÖ¤È¹õ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥¤¥¿¥º¥é¤ÊKiss¡ÁPlayful Kiss¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢ÂçÃíÌÜ¤Î¿·¿Í½÷Í¥¤È¤·¤Æ°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼?¡Ù¤Ë¤âÆÃÊÌ½Ð±é¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï´Ú¹ñ·Ý½ÑÁí¹ç³Ø¹»¤Ë¼óÀÊ¤ÇÆþ³Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼þ°Ï¤«¤é¤Î»ëÀþ¤¬ÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£