タレントの柳原可奈子さんは10月8日、自身のInstagramを更新。ハロウィン弁当を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】柳原可奈子のハロウィン弁当

「娘さんも喜ぶでしょうね」

柳原さんは「今朝は早く目が覚めたので #ハロウィン弁当 にしたよ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が弁当の写真です。「かぼちゃをチンして潰して、クリームチーズとマヨネーズで味付けしました 柔らかくしたので食べやすいといいな　もちろん大好物のしいたけもたっぷり」と献立の説明もしています。特に、ジャック・オー・ランタンの形に作られたかぼちゃがとてもかわいらしいです。また、2枚目には娘とのツーショットを載せています。

ファンからは「秋の味覚揃いですね」「愛情たっぷり」「めっちゃ上手でビックリしました」「娘さんも喜ぶでしょうね」「素敵なお母さん」などの声が寄せられています。

「どんどんレベルアップしてるー」

8月20日の投稿でも「今日はサマーバケーション弁当です」とつづり、弁当の写真を公開した柳原さん。夏仕様の工夫が凝らされたキャラ弁に「どんどんレベルアップしてるー」「食べてしまうのが勿体無い」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)