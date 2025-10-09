「めっちゃ上手でビックリしました」柳原可奈子、ハロウィン弁当を披露！ 「秋の味覚揃いですね」 柳原可奈子 ハロウィン弁当反響 2025年10月9日 8時15分 All About 写真拡大 タレントの柳原可奈子さんは10月8日、自身のInstagramを更新。ハロウィン弁当を披露し、反響を呼んでいます。【写真】柳原可奈子のハロウィン弁当「娘さんも喜ぶでしょうね」柳原さんは「今朝は早く目が覚めたので #ハロウィン弁当 にしたよ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が弁当の写真です。「かぼちゃをチンして潰して、クリームチーズとマヨネーズで味付けしました 柔らかくしたので食べやすいといいな もちろん大好物のしいたけもたっぷり」と献立の説明もしています。特に、ジャック・オー・ランタンの形に作られたかぼちゃがとてもかわいらしいです。また、2枚目には娘とのツーショットを載せています。 ファンからは「秋の味覚揃いですね」「愛情たっぷり」「めっちゃ上手でビックリしました」「娘さんも喜ぶでしょうね」「素敵なお母さん」などの声が寄せられています。「どんどんレベルアップしてるー」8月20日の投稿でも「今日はサマーバケーション弁当です」とつづり、弁当の写真を公開した柳原さん。夏仕様の工夫が凝らされたキャラ弁に「どんどんレベルアップしてるー」「食べてしまうのが勿体無い」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】柳原可奈子のハロウィン弁当 ◆「レベルアップしてる」柳原可奈子、“サマーバケーション弁当”に「食べてしまうのが勿体無い」の声！ ◆「愛情いっぱい」柳原可奈子、脳性まひ長女への手作り弁当を公開！ 「見守るって難しいですよね…」