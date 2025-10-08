中古マンション「投資物件」購入で、絶対に「やってはいけない」業者選びの鉄則とは【プロが明かす】

人口減少が進む日本にあって、東京だけは例外的に住宅需要が続く――。この構造的な強みを背景に、都心中古マンション投資は安定資産として多くの投資家を惹きつけています。

しかし、一歩間違えればリスクも大きく、せっかくの資産形成も“だいなし”になってしまいます。そこで、不動産投資における気を付けなければならないポイントや失敗を防ぐ不動産投資の手法を、自らも90戸の賃貸物件を所有する天田浩平氏の『東京〈中古〉マンション投資の教科書』よりお伝えします。

会社の「知名度＝優良物件」ではない理由とは

「やはり、買うなら大手が安心だ」──。高額な商品であればあるほど、このように考えるのは自然なことかもしれません。確かに、知名度の高い大手不動産会社には、長年の実績や豊富な情報網、充実したサポート体制といった魅力があります。

しかし、こと投資用の不動産選びにおいては、「大手だから安心」「会社の規模が大きいから優良物件も多いはず」という思い込みは、一度捨て去ってから検討しましょう。

会社の規模と、お客様一人ひとりに対するサービスの質、そして提案される物件の本当の価値は、必ずしも比例しません。むしろ、会社の規模が大きいがゆえに生じるさまざまな事情から、お客様の利益が損なわれるという、皮肉な構造が存在することさえあるのです。

大手不動産会社は多くの従業員を抱え、莫大な人件費や広告宣伝費、さまざまな経費を常に支出し続けています。

巨大な組織を維持するためには、1戸あたりの販売で、一定以上の利益を確保することが至上命題となります。そのため、たとえお客様にとって最高の条件である「Aランク物件」が見つかったとしても、その物件の利益幅が会社の規定に満たなければ、仕入れを見送らざるを得ない、という判断が下されることがあるのです。

長期的利益を生む会社は「目先の利益」に縛られない

結果として、お客様には、会社にとって利益幅の大きい「Bランク」や「Cランク」の物件が提案されることも多々あります。もちろん、それらの物件がすぐに問題を起こすわけではありません。しかし、長期的な視点で見た場合、資産価値の上昇率や家賃の安定性において、Aランク物件に見劣りするのは否めません。

それに対し、広告宣伝費をかけず少数精鋭で運営してコストを抑えている会社は、「利益幅の条件」に縛られることがありません。目先の利益よりも、お客様との長期的な信頼関係を築くことを最優先に考えられます。

具体的には、たとえ利益が薄くても、「これは本当にお客様のためになる」と確信したAランク物件だけを、妥協なく仕入れることができるのです。

これは、どちらが良い悪いという話ではありません。ビジネスモデルの違いです。しかし、投資家として、自らの利益を最大化したいと考えるのであれば、どちらのビジネスモデルが有利であるかは、火を見るより明らかでしょう。

会社のパンフレットの厚さや、オフィスの豪華さ、テレビCMの放映回数や認知度でパートナーを選ぶのは、私たち同業者から見ると賢い選択とは言えません。

その会社が、誰のためにビジネスをしているのか？ その経営姿勢の本質を見極めることが、お客様の大切な資産を守り、育てるための、もっとも重要な第一歩となるのです。

…つづく＜この「二文字」が出たら要注意…！中古マンションの投資物件購入、危ない業者の「営業トリック」を見抜く方法＞でも、失敗を防ぐ不動産投資のポイントを解説します。

【つづきを読む】この「二文字」が出たら要注意…！中古マンションの投資物件購入、危ない業者の「営業トリック」を見抜く方法