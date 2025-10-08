µÞÅ¾Ä¾²¼¡ª¶ÌÌÚÍº°ìÏº¼óÁê¤Î²ÄÇ½À¡¡¹â»Ô¼«Ì±¤È¸øÌÀÅÞ·èÎö¤Ê¤éÀÐÇË¼óÁê¤Î¤Þ¤Þ²ò»¶¤â
¡¡¼«¸ø¤Î¥¹¥¥ÞÉ÷¤¬Ëä¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÂçÀ¯¶É¤ËÈ¯Å¸¤À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï£·Æü¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¬¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾ðÀª¤À¡£Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤¬¹â»Ô»á¤Î¥¿¥«ÇÉÏ©Àþ¤Ë·Ù²ü¤ò¼¨¤·¡¢²þ¤á¤ÆÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¼¨º¶¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë°Ý¿·¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë½©ÇÈ¤òÁ÷¤ê¡¢à¹â»Ô¥Ö¥í¥Ã¥¯á¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Î²ò»¶¤Þ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ï¤«¤Í¤Æ¹â»Ô»á¤ÎÁíºÛ½¢Ç¤¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¼«¸ø¤ÎÎ¾¼¹¹ÔÉô¤¬½é´é¹ç¤ï¤»¤·¡¢¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¹â»Ô»á¤ËÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎò»ËÇ§¼±ÌäÂê¡¢²áÅÙ¤Ê³°¹ñ¿Í¤ÎÇÓÀÍÌäÂê¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Î£³¤Ä¤òÉÔ°ÂºàÎÁ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¥ß¥¾¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö½é¤Ï³Ú´ÑÏÀ¤À¤Ã¤¿¼«Ì±Æâ¤Ç¤â¸øÌÀ¤Î´è¤Ê¤Þ¤Ç¤Îà¹â»Ô¥¢¥ì¥ë¥®¡¼á¤ËÀè¹Ô¤¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·û¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÁíºÛÃÂÀ¸¤ò´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥Æ¤¬³°¤ì¤¿°Ý¿·´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¡¢¡Ö£²ÅÞ¤¬¸Ç¤Þ¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤À¤±¤Î¿ô¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤ËÀ¯¸¢¤òÃ´¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä¤Û¤«¤ÎÌîÅÞ¤È¤â¶¨µÄ¤·¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÏÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢°Ý¿·¤«¤é¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬²¾¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐÁË»ß¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ëÏÃ¡×¤È°Â½»»á¤ÏÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ¤ÎÆ°¤¤Ë±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸øÌÀ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿¤é¡¢¼«Ì±¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤ò°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢Î©·û¡¢°Ý¿·¡¢¶¦»º¡¢¤½¤ÎÂ¾ÌîÅÞÏ¢¹ç¤Ç¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÏµÕÅ¾¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤â¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ï¸øÌÀ¤È¤ÎÏ¢Î©¤¢¤ê¤¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¼þÊÕ¤Ë¤Ï¸øÌÀ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëµÄ°÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¸øÌÀ´´Éô¤Î¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸øÌÀ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¼Ç¤¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢ÁíÍý¤ÈÁíºÛ¤¬°Û¤Ê¤ëÁíÁíÊ¬Î¥¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ï¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤é¤¤¡£ÌîÅÞ¤¬°ìËç´ä¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÀÐÇË¼óÁê¤Ç²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¡¡¼«Ì±¤Ï¸øÌÀ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸·¤·¤¤ÁªµóÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢µÄÀÊ°Ý»ý¤¹¤é¤â¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ·üÇ°¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¸øÌÀ¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Ë¹â»ÔÁíºÛ¤ÏÁá¤¯¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£