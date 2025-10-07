大型犬3匹に「おいで」と声をかけてみたら、赤ちゃん犬2匹はすぐに来てくれたのに、成犬は反応が悪くて…？赤ちゃん犬と成犬の態度の違いが面白すぎると話題になり、投稿は記事執筆時点で11万1000回再生を突破しています。

【動画：大型犬の3匹に『おいで』と声をかけた結果→子犬と成犬がきて…わかりやすすぎる『態度の違い』】

大型犬3匹を呼んでみたら…

TikTokアカウント「husky_aichi」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの赤ちゃん犬2匹と成犬1匹を隣の部屋から呼んでみた時の反応です。投稿者さんが「おいで」と声をかけたところ、真っ先に現れたのは赤ちゃん犬の「ロキ」くんだったそう。

ロキくんはぴょこんっと元気よく部屋に入ってくると、「なあに？呼んだ～？」というようにトコトコ歩いて投稿者さんのそばへ。呼んだらすぐに来てくれる素直さが、たまらなく愛おしいですね。

赤ちゃん犬2匹は素直でお利口さん

「お利口～！」とロキくんを褒めた後で、「次は誰が来るの？」とワクワクしながら入り口の方を見て待つ投稿者さん。すると今度はもう1匹の赤ちゃん犬「シルバ」くんがやってきたそうです。シルバくんも「来たよ～」とばかりに、しっぽをユラユラさせながら投稿者さんのもとへ。

まだ来ていないのはロキくんのお兄ちゃんであり、１歳上の成犬「ルーク」くんだけですが…？

１歳上の成犬だけ態度が違いすぎる！

「まだかな？」と思いながら待っていると、ようやくルークくんが入り口からぬんっとお顔を覗かせたそうです。しかし投稿者さんがもう一度「おいで」と声をかけても、ルークくんはなかなか部屋の中に入ってこようとしなかったとか。

そして投稿者さんが「なんで来ないの？」と戸惑っているうちに、ルークくんはスッとお顔を引っ込めてどこかに行ってしまったそう。どうやらルークくんには「どうせ呼んでみただけなんでしょ？」と、用がないことがバレバレだった模様。

１歳違うだけで、まさかここまで態度に差があるとは…。成長して知恵がついた分、素直さや従順さを失ってしまったルークくんの姿に、爆笑する人が続出することとなりました。

この投稿には「みんなかわいい」「大人はタダでは呼べないってことねw」「何もくれないなら行かないぞって感じｗ」「人間と一緒ですね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「husky_aichi」には、ルークくん＆ロキくんの愉快な日常が投稿されています。個性あふれる可愛い姿に笑顔をもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「husky_aichi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。