自民党の高市総裁は７日午前、総務会で党役員人事を正式決定し、新執行部を発足させた。

麻生派を中心に執行部を固め、党内基盤の安定化を図った。高市氏は今月中旬にも召集される臨時国会に向け、閣僚人事を本格化させるとともに、野党との連携協議を加速させる。

高市氏は党本部で開かれた総務会の冒頭、「今の暮らし、未来への不安を希望と夢に変えていきたい」とあいさつした。

党務を取り仕切る幹事長には、鈴木俊一・前総務会長（７２）を起用した。総務会長には有村治子・元女性活躍相（５５）、政調会長には小林鷹之・元経済安全保障相（５０）、選挙対策委員長には古屋圭司・元国家公安委員長（７２）を充てた。副総裁には麻生太郎・元首相（８５）を登用した。

鈴木氏（衆院岩手２区）は当選１１回のベテランで、財務相など政府、党の要職を歴任した。麻生派に所属し、麻生氏とともに同派の結束力を背景に党運営を安定化させる役割を担う。有村氏（参院比例、当選５回）も同派所属で、両院議員総会長などを務めた。参院議員が総務会長に就任するのは初となる。

小林氏（衆院千葉２区、同５回）は中堅の政策通で知られ、４日に行われた党総裁選で高市氏と争った。古屋氏（衆院岐阜５区、同１２回）は党内保守派で高市氏と政治的立場が近く、拉致問題相などを務めた。選対委員長就任は２度目となる。

総務会後、党四役はそろって記者会見に臨み、鈴木氏は「党を取り巻く環境は大変厳しい。野党の意見もよく聞き、政治の安定を保ちながら課題解決に向けて進めていかなければならない」と語った。小林氏は「参院選の結果を真摯（しんし）に受け止めるべきだ」と述べた。物価高対策に取り組む考えも強調した。

自民、公明両党は衆参両院で少数与党の状況にあり、２０２５年度補正予算案などの成立を目指す臨時国会では野党の協力が不可欠となる。新執行部は、連立政権の枠組み拡大も視野に、野党との政策協議を加速させる方針で、国民民主党との協議が進展するかが当面の焦点だ。