「大量閉店から奇跡の復活」は誇張しすぎ…《リンガーハットの収益力》がまったく上がらない理由

長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」をめぐる報道は、ここ最近「業績が右肩上がりだ」「コロナ禍の低迷からV字回復を遂げた」と、いずれもポジティブな内容が目立っている。

事実、業績は好調のようで、リンガーハット社が今年7月に発表した2025年3〜5月期の連結決算を見ると、売上高は前年同期比6％増の111億円、営業利益は6％増の3億9700万円、純利益に至っては58％増の3億2100万円に着地。商品の値上げにより客単価が上昇、さらに店舗の客足も伸長したことが、好業績の要因だとしている。

リンガーハットといえば、コロナ禍のあおりを受け、苦境に陥った外食チェーンの代表格だ。'21年2月期の決算では、過去最大の約87億円という赤字を計上。店舗数に関してもピーク期には約700店舗（'20年2月期末）あったのが、570店舗（'24年2月期末）まで減少し、いわゆる《大量閉店》が取り沙汰されたのは記憶に新しい。

そういった経緯から、リンガーハットは《大量閉店から奇跡の復活》を遂げたと言われているわけだが、実情はどうなのだろうか。外食業界の専門家たち曰く、「表面上の数字だけでは見えてこない、リンガーハットの苦境ぶりがうかがえる」という――。

売上高はコロナ禍前まで戻っているが…

「リンガーハット」といえば、ラーメンチェーン業界では「餃子の王将」に次ぐ売り上げ2位に位置し、“ちゃんぽん”というカテゴリーでは無双と呼ぶにふさわしい存在だ。

なんといっても看板商品である「長崎ちゃんぽん」は老若男女問わず愛される、不動のロングセラー商品。ちゃんぽんに欠かせないたっぷりの野菜、それに麺に使われる小麦粉は“100％国産”というこだわりを堅持している。これだけ物価高が叫ばれるなか、値が張る国産食材を使い続けるのは、食を通じて「安全・安心・健康」を提供することに取り組む企業姿勢の賜物だろう。

そんな同社の直近（'25年2月期）の業績はと言えば、売上高は前期比9%増437億円、営業利益は69%増の16億円とし、純利益は29％増の9億6800万円となっている。会社としては3期連続の前年超えとなっており、数字面では順調に回復していると言って差し支えない。

ここで、リンガーハットがコロナ禍前に過去最高益を叩き出した'17年の業績と比較してみたい。やはりこの時も主力の長崎ちゃんぽんが好調で、売上高は438億円を記録。つまり、売上高だけ見れば、現況は'17年とほぼ同じであり、コロナ禍前の水準に戻っていると読み取れる。

だが、これこそが大きな落とし穴。本当に注目したいのは、リンガーハットの「営業利益率」。売上高に対する営業利益の割合を示すもので、つまるところ、その会社がどれだけ本業で利益を上げているか“儲ける力”を表す指標だ。

肝心の“儲ける力”はピーク時の半分以下

‘25年2月期の営業利益率を調べてみると、約3.6％に留まった。一方、’17年2月期は、営業利益が32億円となっており、営業利益率は7.3％。つまり会社として肝心となる儲ける力はピーク時の半分以下で、コロナ禍前の回復にはまだ程遠いと言わざるを得ない状況なのだ。

その原因を探るべく、リンガーハットの費用構造を見てみると、原価率は34.7％と標準値並みだが、販管費が63.3％と若干高く、そのうち人件比率が26.6％と高くなっている。

その結果、外食事業のKPI（重要業績評価指標）であるFL（原価＋人件費）コストが61.3％となっている。一般的に外食事業では、このFLコストは60％以内に抑えることが求められることからも、これが営業利益率悪化の根本的な原因と推察される。

あらためて'17年のピーク期を振り返ると、当時の原価率は32.6％と今よりもかなり低く、利益確保に大きく貢献していた。ここ最近の物価高騰による仕入れコストの上昇はやむを得ない点もある。とはいえ、リンガーハットを特徴づけている「国産へのこだわり」を無くすことはできないのだろう。

そこで、契約農家と関係を強化したり、仕入れ原価を見直したり、値上げを実施するなど、原価率抑制の対策を強化してきている。だがそれでも、収益力は遅々として上がってこないのが現実問題なのだ。

他にも、リンガーハットが直面する課題は山積みだ。つづく【後編記事】『リンガーハットが引きずる《味落ちた？》の呪縛…ロボット調理が引き金に「王将にはどうやっても勝ってこない」理由』で詳しく解説してゆく。

