今年、何かと世間を騒がせている女優の永野芽郁。9月24日に26歳の誕生日を迎えた彼女については、10月2日発売の『女性セブン』が最新の動きを報じている。芸能関係者が語る。

【写真】金髪姿の永野芽郁。「文春」報道後、憔悴した様子で車に駆け込む姿も

「永野さんは9月上旬、写真集撮影のためにフィリピンを訪れていたそうです。これまでのイメージとは異なる金髪で撮影に臨んだといい、ファンにとっても新たな彼女の魅力に触れられる内容となっているのではないでしょうか」

永野といえば、4月発売の『週刊文春』によって田中圭（41）との不倫疑惑を報じられ、CM降板が相次いだ。とはいえ、双方とも男女の仲を否定し、永野は報道時に起用されていた連続ドラマ『キャスター』（TBS系）に最後まで出演。5月には主演映画『かくかくしかじか』も公開された。だが、それ以降は露出が激減し、実質活動休止状態となっている。前出・芸能関係者の話。

「そういった状況で、9月には坂口健太郎さん（34）と交際していた過去も明らかに。文春が坂口さんと年上女性・A子さんの同棲を報じたなか、A子さんと交際中の坂口さんが永野さんと二股交際をしていた時期があると伝えたのです」

このことについて、永野サイドは二股とは知らなかったものの、坂口と交際していたこと自体は事実であると認めた。過去の話でありながら、この時にも永野は批判された。

「いろいろな情報が出回り、永野さんに対してもさまざまな声が寄せられる日々が続いています。よく本人は周囲に『気にしていない』と言っているなどと報じられますが、そこは彼女のプロ意識からそう言っているだけで、実際はナイーブになったり落ち込んだりしたこともあったと聞いています。

今の状況は辛いと思いますが、それでも仕事に前向きでいつづけている彼女のプロ意識は、一度一緒に仕事したことがある人ならわかっていると思いますよ」（同前）

それでも、今回報じられたように、写真集発売に向けて水面下で動いていた永野。前出・芸能関係者によれば、「やはり彼女の女優としての需要も大きい」という。

「スキャンダル後に公開された『かくかくしかじか』も、結果的に興行収入は8億円を突破。原作者である東村アキコ先生（49）が『芽郁ちゃんに演じてもらえて心から嬉しかった』と語るなど、やはり演技面では光る面があります。

最近は、ある民放キー局が永野さんサイドに『やるとしたら出てくれますか？』と、ドラマ出演の探りを入れていると聞いています。やはり永野さんしか演じられない役の需要はありますし、テレビスタッフからの信頼もあるのでしょう」

永野の復帰は写真集発売が先か、それとも──再出発に注目するファンは多い。