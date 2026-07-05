鹿児島県の温泉施設を訪れていた5歳の男の子が行方不明となって2週間です。いまだ手がかりは見つからず、警察による捜索が続いています。行方が分からなくなっているのは、熊本県八代市の田中嶺臣さん（5）です。嶺臣さんは、家族と鹿児島県霧島市の「かれい川の湯」を訪れ、露天風呂付きの家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離したすきに姿が見えなくなりました。近くの川に落ちた可能性もあるとみて