アメリカのトランプ大統領は3日、建国250年となる独立記念日を前に、歴代大統領の顔が刻まれたラシュモア山を訪れ、アメリカは人類史上、最も卓越した国だとアピールしました。トランプ大統領は3日、リンカーンなど歴代大統領4人の顔が刻まれた、中西部サウスダコタ州のラシュモア山を訪れ、演説を行いました。アメリカトランプ大統領「我々は地球上で最も強く最もパワフルな国だ。アメリカは人類の歴史上、最も成功し、最も達成