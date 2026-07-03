東京都北区の小学校で発生した火災は、音楽教諭のとんでもない“日常”が招いた結果だったことが判明した。朝6時に出勤し、学校で私服の洗濯をしていたというのだ。損害は数十億円規模になる見通しだが、音楽教諭の賠償責任はどうなるのか。専門家は「問われない可能性が高い」と話すが、いったいどうして…。＊＊＊【写真】窓から炎が燃え盛る中、庇の上で救助を待つ児童たち学校で私物を洗濯していた驚きの実態「音楽準備室