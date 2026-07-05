「楽天３−６日本ハム」（５日、楽天モバイル）２連敗中の日本ハム・新庄監督は、先発・福島を二回で降板させた。中６日で上がったマウンド。福島は初回、１死から内野安打と２四球で満塁とされ、村林に先制中犠飛を浴びた。二回も連打と死球で満塁のピンチを招き、黒川の右犠飛、辰己の適時打で２点を失った。プロ入り最短の２回、４５球を投げて４安打３四死球で３失点だった。「テンポが悪くなってしまったことが反省で