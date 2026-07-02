5月中旬、Xでとある成城石井デザートが注目を集め、大きな話題を呼んでいました。その名も『成城石井自家製 わらび玉と羊羹の紀州南高梅ゼリーよせ』。名前を聞いただけでも情報量が多いですよね。◆成城石井の“謎デザート”が話題こちらは夏季の期間限定で販売されるデザートで、梅ゼリーの中に羊羹やわらび餅、アプリコットなどがぎっしりと詰め込まれた一品。SNSでは「謎デザート」「色々入ってるやつ」と注目され、実際