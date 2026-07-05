「アジア最大級の犯罪組織」とされる、「プリンス・グループ」の最高幹部とみられる男が警視庁に再逮捕されました。キプロス国籍のフー・シー容疑者は、2026年4月、仲間の男に在留カードを渡して、自身になりすまして、東京・中央区役所で印鑑登録の手続きをさせた疑いがもたれています。フー容疑者は、プリンス・グループの最高幹部とみられていて、うその転入届を提出した疑いなどで6月に逮捕されていました。フー容疑者は調べに