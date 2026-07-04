女優の橋本愛が、4月期のドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で夫婦役を演じた佐藤二朗から“ハラスメント”を受けた疑惑が取りざたされ、衝撃を与えた。SNSでは、一部で橋本に対する心ない意見も見られるが、人気脚本家がこの状況に苦言を呈し、注目を集めている。発端となったのは、7月1日の「文春オンライン」の報道。撮影中、佐藤が橋本のキャリアを否定するような発言をし、フジテレビが調査依頼した外部弁護士によっ