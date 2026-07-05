新潟県警は5日、長岡警察署の留置施設で留置されていた男性（61）が死亡したことを発表しました。警察によりますと、男性は5日午前7時50分ごろに留置場の居室の畳の上で仰向けに倒れているのを、巡回中だった留置担当官が発見したということです。倒れていた男性に対し、留置担当官が声をかけたものの応じず消防に通報。長岡市内の病院に搬送されましたが、午前11時過ぎに死亡が確認されたということです。男性が倒れた状態で発見