秋田県で2日連続で人がクマに襲われ、けがをしました。きょう午前8時半ごろ、秋田県由利本荘市の山中で、山菜とりをしていた83歳の男性がクマに襲われました。男性は自力で近くに停めていた車に戻り、車内にいた妻が消防に通報しました。男性は頭や顔にけがをしましたが搬送時、意識はあり、会話はできる状態だったということです。クマは見つかっていません。秋田県内では、きのうも仙北市で男性がクマに襲われけがをしています。