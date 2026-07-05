作家乙武洋匡氏（50）が5日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、おごり論争が炎上する原因について私見を展開した。度々ネットを騒がせる男女のおごり論争。今回も女性タレントが「デート代は男性が払うべき」といった主張をし、議論の的となっていた。この件について、乙武氏は「『私は全部おごってくれる男性しか好きになりません！』なら、『へえ……笑』で済む話だと思うんだけど、『男性は』とか『女性に』とか、主語