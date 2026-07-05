「北中米Ｗ杯・２回戦、フランス１−０パラグアイ」（４日、フィラデルフィア）２大会ぶり３度目の優勝を目指すフランスがパラグアイに勝ち、４大会連続のベスト８進出を果たした。準々決勝でモロッコと対戦する。フランスは後半２５分にＦＷエムバペがＰＫを決めて先制。これが決勝点となった。エムバペは今大会７点目。得点王争いでトップのメッシ（アルゼンチン）に並んだ。Ｗ杯通算も１９ゴールとし、２０得点で歴代最