ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は4日、ロシア北西部にある同国第2の都市サンクトペテルブルクの石油施設や周辺の軍事目標を、ウクライナ軍の無人機が攻撃したと明らかにした。X（旧ツイッター）で煙を上げて炎上する施設の映像を公開した。ゼレンスキー氏は施設について「ロシアの戦争資金を生み出していた」と指摘した。ウクライナ軍はロシアのエネルギー施設を標的にした無