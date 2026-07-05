榊原郁恵、井森美幸、深田恭子、石原さとみなど多くの人気タレントを輩出してきた新人発掘オーディション「第48回ホリプロタレントスカウトキャラバン」の開催が発表された。第1回の1976年以来、半世紀の歴史を誇る同オーディションで、1996年に「ホリプロタレントスカウトキャラバン PURE GIRLオーディション」でピュアガール賞を受賞したのが大森玲子さんだった。【写真を見る】現在42歳の大森さん、マレーシアの7LDKの自宅の