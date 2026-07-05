7月3日、女優の橋本愛との“ハラスメントトラブル”を報じられていた俳優の佐藤二朗が、本誌の取材で静養に入ることがわかった。佐藤と橋本はドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で共演していた。発端は「文春オンライン」によって報じられた。報道によると、撮影期間中、佐藤の言動をめぐって深刻なトラブルが発生し、フジテレビが外部弁護士を交えて調査を実施。その結果、「深刻なハラスメント」という認定がなされた、