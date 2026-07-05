米大リーグ・ドジャース大谷翔平選手（31）は6月25日（日本時間、以下同）のツインズ戦で「一番・指名打者兼投手」として第2子誕生後初めての先発マウンドに立った。結果は6回5安打3失点で8勝目をマークしたが、登板中から不穏な空気が漂った。【画像】胸元が空いた薄ピンクのドレス姿の真美子さんとブラウンのスーツを着る大谷翔平の2ショットを見る厳しい口調で叱責する場面が…「12日から首の張りのため、負傷者リスト（IL