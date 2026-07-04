匿名の寄付者から、約7億5000万円の寄付を受けて改修工事を行った、愛知県尾張旭市の市民プールが7月4日にオープンしました。 【写真を見る】約7億5000万円の個人の寄付金で老朽化した市民プールの改修を実現 4日に待望のリニューアルオープン 市長も感謝の思い 愛知・尾張旭市 （前川智彦記者）「尾張旭市の市民プールが今日リニューアルオープンしました。大勢の子供たちでに