パラグアイにおとがめなし…メディアが審判団を猛批判サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント（T）2回戦が4日（日本時間5日）に行われ、フランスが1-0でパラグアイに勝利した。前半、フランスのキリアン・エムバペがプレー中に“チョップ”を食らうシーンが。ファウルを取らなかった審判に対し、欧州のメディアが批判の声を上げている。問題の場面は前半38分。パラグアイのゴール前に走りこもうとしたエムバペ