レッサーパンダの風太＝6月、千葉市動物公園（同園提供）後ろ脚で直立する姿で人気を集めた千葉市動物公園のレッサーパンダ「風太」が5日、23歳になった。人間なら100歳を超すとみられ、国内最高齢記録である24歳まであと1年。元気に過ごしているといい、担当飼育員伊藤泰志さん（61）は「来年もこの場所で皆さんとお祝いできれば」と話す。誕生日セレモニーは暑さなどを考慮し、屋内での様子を生中継。風太の好物であるふかし