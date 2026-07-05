5日夕方、名古屋駅内の商業施設で、天井裏の照明コードが焼ける火事があり、消防隊が出動するなどして現場は一時騒然としました。 消防によりますと、5日午後6時50分ごろ、中村区名駅にあるJRセントラルタワーズのタワーズプラザで、「7階で焦げくさいにおいがする」と警備員から119番通報がありました。 消防車など20台が出動し、火はおよそ30分後に消し止められましたが、天井裏にある照明コ&#