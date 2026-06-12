俳優の田中圭が、人気ポーカーYouTuber『世界のヨコサワ』の最新動画で思わぬ形で注目を集めている。【写真】「モザ圭で吹いた」人気YouTuberの動画に登場した田中圭ポーカー田中圭にモザイク処理6月5日に公開された動画は、オーストラリア・メルボルンで開催されたポーカー大会の様子を追ったもの。ヨコサワの活躍を紹介する内容だったが、視聴者の目を引いたのは画面の一角に映り込んだ人物だった。それがアイボリーのパー