半導体大手のマイクロン・テクノロジーは４日、広島県東広島市の広島工場で新施設（延べ床面積約２万８０００平方メートル）の起工式を行った。２０２８年に製造装置を搬入予定で、人工知能（ＡＩ）の普及で急速に需要が高まる最先端のメモリー半導体の量産に対応する。経済産業省によると、同社は２５〜２９年度に同工場へ約１兆５０００億円を投資。同省は設備投資に最大５０００億円を補助する。起工式には、赤沢経済産