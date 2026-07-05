歌手・はいだしょうこ（47）が4日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。両親について明かした。NHK「おかあさんといっしょ」で19代目“うたのおねえさん”として人気を博したはいだ。MCの松岡昌宏に経歴を聞かれると「おねえさんになる前は宝塚歌劇団に。その前は子供の童謡歌手として小学生から歌を歌ってて」と明かした。これにMCの博多大吉が「小学生からやってるんですか？」