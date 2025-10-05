2025年9月29日、中国メディアの環球網は、広東省のホテルで提供されたボトルウオーターの蓋（ふた）に穴が空いているのを宿泊客が見つけたという情報がネット上で拡散し、注目を集めたことを報じた。

記事によると、あるネットユーザーが9月20日ごろにSNS上で「広東省東莞市のホテルで、客室で提供されたミネラルウオーターのペットボトルの蓋に針のようなもので開けた穴を見つけた」とし、「ホテルの客室にはミネラルウオーターが2本用意されており、1本を飲み終えて2本目を飲もうとしたところ、蓋を回した際に水があふれてきた。よく見たところ、蓋に大きな針穴が開いていた」と説明した。

同ユーザーは証拠を確保した上で警察に通報した。ホテル側の態度は良好で「必ず調査する」と約束し、供給業者にも問題がなかったか連絡を取ったという。警察とホテルは問題のボトルウオーターを鑑定に出し、警察は品質上の問題が見つかれば立件して捜査する姿勢を示したとのことだ。

ユーザーは同22日に「問題がないか、穴を開けた加害者が誰なのかを特定したい」と語り、ホテル側は「今後の客室清掃においても清掃スタッフに対して厳格に点検するよう指示した」とコメントしたという。

同ユーザーは29日未明にSNSに新たな書き込みを行い、警察が監視カメラの映像を確認したところ、客室係の女性が箱ごとミネラルウオーターを開ける際、「工具でうっかり穴を開けてしまった」ことが判明し、検査の結果ミネラルウオーターの品質には何の問題もないことが分かったと報告した。

この件について中国のネットユーザーの多くが「うっかり」という点に激しいツッコミを入れている。「ペットボトルのキャップは非常に硬く、全力でやってもなかなか穴は開かないのに、『うっかり』で開けられるはずがない」「一体どんな工具を使えば、そんなピンポイントで穴が開くのか？」「そもそも清掃員がそんな道具を持っているのか？」といったコメントに加え、「仮に誤って穴を開けたとして、なぜその欠陥品を客室に提供するのか？普通は廃棄するはずだ」という疑問の声もあった。

また、「また末端の労働者に責任を押し付けている」「何かを隠ぺいするために、立場の弱い清掃員を犯人に仕立て上げたのではないか」など、問題の拡大を恐れたホテルが従業員を「スケープゴート」にした可能性を指摘するユーザーも。「もうホテルに泊まるのが怖い」「この社会はどうなってしまったのか」といった不安の声まで見られた。（編集・翻訳/川尻）